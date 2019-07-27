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ПЦУ образует румынский викариат с правами самоуправления

Суббота, 27 июля 2019, 20:52

Православная церковь Украины решила создать Православный румынский викариат для религиозных организаций в Украине с преобладающим числом этнических румын.

Такое решение было принято на заседании синода 27 июля, сообщает сайт ПЦУ.

Отмечается, что решение принято "по образцу организации церковной жизни приходов Румынской православной церкви с преобладающим числом этнических украинцев".

Православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) является подчиненной предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию особой административной структурой с правами самоуправления в составе ПЦУ.

"В Православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) могут входить на добровольных началах религиозные организации (религиозные общины и монастыри) с преобладающим числом этнических румын. Для этих религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что права самоуправления и устройство Православного румынского викариата закрепляются в уставе управления, который должен быть выработан совместно с представителями религиозных организаций, желающих войти в состав викариата, в сотрудничестве с Румынской православной церковью в соответствии с высказанной ранее ее священным синодом позицией.

Устав управления Православного румынского викариата УПЦ (ПЦУ) принимается священным синодом ПЦУ и утверждается митрополитом Епифанием.

Сайт ПЦУ сообщает, что в заседании синода приняли участие все его члены, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ровенского и Острожского Илариона (по уважительной причине).

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь Украины
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