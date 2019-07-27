На Житомирщині знайшли тіло фігуранта провадження щодо виборів

На Житомирщині знайшли мертвим жителя Коростеня, який був фігурантом кримінального провадження щодо порушень виборчого законодавства.

Як повідомляє у суботу ввечері поліція Житомирської області, 26 липня до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про виявлення у лісі поблизу с. Липляни Малинського району тіла чоловіка, присипаного землею.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

27 липня під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель м. Коростеня, який наприкінці червня 2019 року був оголошений у розшук як безвісно зниклий.

За інформацією поліції, чоловік був причетним до одного із злочинних угрупувань.

Зазначається, що він був підозрюваним у вчиненні вбивства іншого коростенця, що сталося в березні 2018 року в одному з розважальних закладів міста під час конфлікту з кількома чоловіками.

"Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розбірок", - йдеться в повідомленні.

Для ефективного розслідування вбивства створено посилену слідчо-оперативну групу Нацполіції на чолі з заступником голови НПУ В'ячеславом Аброськіним, яка працює на місці події у Житомирській області. Справа перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва.

За даними джерел "Української правди", ім'я вбитого – Ілля Обіход.