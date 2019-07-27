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В Житомирской области нашли тело фигуранта производства по выборам

Суббота, 27 июля 2019, 22:05

В Житомирской области нашли мертвым жителя Коростеня, который был фигурантом уголовного производства в отношении нарушений избирательного законодательства.

Как сообщает в субботу вечером полиция Житомирской области, 26 июля в полицию поступило сообщение от местных жителей об обнаружении в лесу вблизи с. Липляны Малинского района тела мужчины, присыпанного землей.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

27 июля во время следственных действий была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель Коростеня, который в конце июня 2019 года был объявлен в розыск как без вести пропавший.

По информации полиции, мужчина был причастен к одной из преступных группировок.

Отмечается, что он был подозреваемым в совершении убийства другого коростенца, произошедшего в марте 2018 года в одном из развлекательных заведений города во время конфликта с несколькими мужчинами.

"Сейчас в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации о его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, которое касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам", - говорится в сообщении.

Для эффективного расследования убийства создана усиленная следственно-оперативная группа Нацполиции во главе с заместителем председателя НПУ Вячеславом Аброськиным, которая работает на месте происшествия в Житомирской области. Дело находится на личном контроле министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Нацполиции Сергея Князева.

По данным источников "Украинской правды", имя убитого - Илья Обиход.

Украинская правда
Темы: убийствовиборыЖитомирполиция
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