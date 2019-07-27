У Тимошенко заявляють про фальсифікацію виборів на окрузі Вінничини

Джерело: сайт "Батьківщини"

Партія "Батьківщина" вимагає від Центральної виборчої комісії визнати недійсними та скасувати результати виборів на окрузі №17 у Вінницькій області.

Пряма мова: Представниками кандидата від "Батьківщини" Андрія Красніцького під час агітаційної кампанії та безпосередньо у день голосування зафіксовано цілу низку порушень та зловживань, за допомогою яких результати виборів було сфальсифіковано на користь кандидата-самовисуванця, чинного народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Кучера.

Деталі: У "Батьківщині" стверджують, що під час агітації кандидат Кучер активно вдавався до непрямого підкупу виборців, роздаючи людям різноманітну матеріальну допомогу – від харчових наборів та алкоголю до медичних препаратів та окулярів.

Крім того, за даними партії, голосувати за Кучера виборців змушували голови сільрад, поштарі та соціальні працівники.

"Водночас представники штабу Кучера та сам кандидат не раз застосовували фізичне насильство щодо політичних опонентів – відповідні заяви із доказами та показами свідків подано до поліції і суду", - йдеться в повідомленні.

У партії заявляють також про прямий підкуп виборців на дільницях: "За один голос на підтримку Миколи Кучера давали до 1500 гривень. По 20 000 гривень отримали члени та голови ДВК".

Крім того, згадуються махінації з підрахунком бюлетенів членами окружної виборчої комісії.

"Враховуючи все вищезазначене, партія "Батьківщина" вважає, що вибори в одномандатному виборчому окрузі №17 були сфальсифіковані і мають бути визнані недійсними. А правоохоронці мусять встановити і притягнути до відповідальності усіх причетних до порушення закону", - йдеться в заяві партії.