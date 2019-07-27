Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тимошенко заявляють про фальсифікацію виборів на окрузі Вінничини

Субота, 27 липня 2019, 23:39

Джерело: сайт "Батьківщини"

Партія "Батьківщина" вимагає від Центральної виборчої комісії визнати недійсними та скасувати результати виборів на окрузі №17 у Вінницькій області.

Пряма мова: Представниками кандидата від "Батьківщини" Андрія Красніцького під час агітаційної кампанії та безпосередньо у день голосування зафіксовано цілу низку порушень та зловживань, за допомогою яких результати виборів було сфальсифіковано на користь кандидата-самовисуванця, чинного народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Кучера.

Деталі: У "Батьківщині" стверджують, що під час агітації кандидат Кучер активно вдавався до непрямого підкупу виборців, роздаючи людям різноманітну матеріальну допомогу – від харчових наборів та алкоголю до медичних препаратів та окулярів.

Крім того, за даними партії, голосувати за Кучера виборців змушували голови сільрад, поштарі та соціальні працівники.

"Водночас представники штабу Кучера та сам кандидат не раз застосовували фізичне насильство щодо політичних опонентів – відповідні заяви із доказами та показами свідків подано до поліції і суду", - йдеться в повідомленні.

У партії заявляють також про прямий підкуп виборців на дільницях: "За один голос на підтримку Миколи Кучера давали до 1500 гривень. По 20 000 гривень отримали члени та голови ДВК".

Крім того, згадуються махінації з підрахунком бюлетенів членами окружної виборчої комісії.

"Враховуючи все вищезазначене, партія "Батьківщина" вважає, що вибори в одномандатному виборчому окрузі №17 були сфальсифіковані і мають бути визнані недійсними. А правоохоронці мусять встановити і притягнути до відповідальності усіх причетних до порушення закону", - йдеться в заяві партії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Останні новини
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
Усі новини...
Реклама: