У Тимошенко заявляют о фальсификации выборов в округе Винницкой области

Источник: сайт "Батькивщины"

Партия "Батькивщина" требует от Центральной избирательной комиссии признать недействительными и отменить результаты выборов в округе №17 в Винницкой области.

Прямая речь: Представителями кандидата от "Батькивщины" Андрея Красницкого во время агитационной кампании и непосредственно в день голосования зафиксирован целый ряд нарушений и злоупотреблений, с помощью которых результаты выборов были сфальсифицированы в пользу кандидата-самовыдвиженца, действующего народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Кучера.

Детали: В "Батькивщине" утверждают, что во время агитации кандидат Кучер активно прибегал к непрямому подкупу избирателей, раздавая людям разнообразную материальную помощь - от пищевых наборов и алкоголя до медицинских препаратов и очков.

Кроме того, по данным партии, голосовать за Кучера избирателей заставляли председатели сельсоветов, почтальоны и социальные работники.

"Вместе с тем представители штаба Кучера и сам кандидат не раз применяли физическое насилие в отношении политических оппонентов - соответствующие заявления с доказательствами и показаниями свидетелей подано в полицию и суд", - говорится в сообщении.

В партии заявляют также о прямом подкупе избирателей на участках: "За один голос в поддержку Николая Кучера давали до 1500 гривен. По 20 000 гривен получили члены и председатели УИК".

Кроме того, упоминаются махинации с подсчетом бюллетеней членами окружной избирательной комиссии.

"Учитывая все вышесказанное, партия "Батькивщина" считает, что выборы в одномандатном избирательном округе №17 были сфальсифицированы и должны быть признаны недействительными. А правоохранители должны установить и привлечь к ответственности всех причастных к нарушению закона", - говорится в заявлении партии.