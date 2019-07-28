У Києві п'яний прокурор сховався від патрульних в кущах

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Неділя, 28 липня 2019, 03:18

У Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили Chevrolet Cruz, за кермом якого, перебуваючи в нетверезому стані, знаходився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Леляк Ярослав Олександрович.

Про це повідомляє Інформатор.

Як вказує видання, у чоловіка були присутні всі ознаки алкогольного сп'яніння: нерівна ходьба, запах з рота і невиразна мова.

 
kiev.informator.ua
 

Прокурору відразу запропонували пройти перевірку на драгері на місці і знайшли двох понятих, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але Леляк відмовився.

Після цього йому надали можливість проїхати в медзаклад, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж не прийняв.

В ході суперечок з правоохоронцями прокурор нібито вирішив погодитися на експертизу в медустанові. Але, замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, зник через зарості в невідомому напрямку.

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Теми: Київ поліція прокуратура Київська область


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