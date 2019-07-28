У Києві п'яний прокурор сховався від патрульних в кущах

У Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили Chevrolet Cruz, за кермом якого, перебуваючи в нетверезому стані, знаходився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Леляк Ярослав Олександрович.

Про це повідомляє Інформатор.

Як вказує видання, у чоловіка були присутні всі ознаки алкогольного сп'яніння: нерівна ходьба, запах з рота і невиразна мова.

kiev.informator.ua

Прокурору відразу запропонували пройти перевірку на драгері на місці і знайшли двох понятих, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але Леляк відмовився.

Після цього йому надали можливість проїхати в медзаклад, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж не прийняв.

В ході суперечок з правоохоронцями прокурор нібито вирішив погодитися на експертизу в медустанові. Але, замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, зник через зарості в невідомому напрямку.