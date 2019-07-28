Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві п'яний прокурор сховався від патрульних в кущах

Неділя, 28 липня 2019, 03:18
У Києві п'яний прокурор сховався від патрульних в кущах

У Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили Chevrolet Cruz, за кермом якого, перебуваючи в нетверезому стані, знаходився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Леляк Ярослав Олександрович.

Про це повідомляє Інформатор.

Як вказує видання, у чоловіка були присутні всі ознаки алкогольного сп'яніння: нерівна ходьба, запах з рота і невиразна мова.

 
kiev.informator.ua
 

Прокурору відразу запропонували пройти перевірку на драгері на місці і знайшли двох понятих, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але Леляк відмовився.

Після цього йому надали можливість проїхати в медзаклад, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж не прийняв.

В ході суперечок з правоохоронцями прокурор нібито вирішив погодитися на експертизу в медустанові. Але, замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, зник через зарості в невідомому напрямку.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївполіціяпрокуратураКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Останні новини
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
Усі новини...
Реклама: