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В Киеве пьяный прокурор скрылся от патрульных в кустах

Воскресенье, 28 июля 2019, 03:18
В Киеве пьяный прокурор скрылся от патрульных в кустах

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, пребывая в нетрезвом состоянии,  находился прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович.

Об этом сообщает Информатор.

Как указывает издание, у мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.

 
kiev.informator.ua
 

Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но Леляк отказался.

После этого ему предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял. 

В ходе споров с правоохранителями прокурор якобы решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но, вместо того, чтобы сесть в автомобиль полиции, скрылся через заросли в неизвестном направлении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевполицияпрокуратураКиевская область
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