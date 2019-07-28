В Киеве пьяный прокурор скрылся от патрульных в кустах
В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, пребывая в нетрезвом состоянии, находился прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович.
Об этом сообщает Информатор.
Как указывает издание, у мужчины присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.
Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев. Но Леляк отказался.
После этого ему предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял.
В ходе споров с правоохранителями прокурор якобы решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но, вместо того, чтобы сесть в автомобиль полиции, скрылся через заросли в неизвестном направлении.
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