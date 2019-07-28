Уряд створив посаду омбудсмена з прав людей із інвалідністю

Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей із інвалідністю.

Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду.

"Ввести посаду Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю з утворенням його апарату", - йдеться у документі.

Також, згідно з постановою, будуть ліквідовані: офіс із питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики та Департамент забезпечення документообігу та контролю.

У структурі Секретаріату Кабінету міністрів "у межах граничної чисельності працівників Секретаріату" буде створений Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України.