Уряд створив посаду омбудсмена з прав людей із інвалідністю

1734 перегляди
Неділя, 28 липня 2019, 06:50

Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення посади уповноваженого з прав людей із інвалідністю.

Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду.

"Ввести посаду Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю з утворенням його апарату", - йдеться у документі.

Також, згідно з постановою, будуть ліквідовані: офіс із питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Департамент із питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент із питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики та Департамент забезпечення документообігу та контролю. 

У структурі Секретаріату Кабінету міністрів "у межах граничної чисельності працівників Секретаріату" буде створений Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кабінет міністрів права людини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін розгляне звільнення Кличка 31 липня – Гройсман 26 липня 2019, 14:27
"Слуга народу" планує змінити формат спілкування Ради і Кабміну 24 липня 2019, 15:38
Кабмін розширив перелік платних номерів на авто та встановив ціни до 30 тисяч 24 липня 2019, 13:24
Усі новини
Головні новини
На окрузі, де представник "ЄС" виграв у "слуги народу", перерахують голоси
Жодної підозри на суддів ОАСК досі не підписано - Горбатюк
Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу
Бойовики обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка" - штаб
Усі новини
здоров'я

Боятись сонця – шлях до депресії та хвороб

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти