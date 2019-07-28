Правительство создало должность омбудсмена по правам людей с инвалидностью

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Воскресенье, 28 июля 2019, 06:50

Кабинет министров Украины принял постановление о создании должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

"Ввести должность Правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата", - говорится в документе.

Также, согласно постановлению, будут ликвидированы: офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля.

В структуре Секретариата Кабинета министров "в пределах предельной численности работников Секретариата" будет создан Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота, управления организационно-аналитического обеспечения деятельности премьер-министра Украины.

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Темы: Кабинет министров права человека


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