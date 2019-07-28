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Екс-главу Міноборони Грузії взяли під варту за участь у мітингах через російського депутата

Неділя, 28 липня 2019, 09:45

Тбіліський міський суд обрав тримання під вартою в якості запобіжного заходу для лідера партії "Перемогла Грузія", екс-міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі.

Засідання, на якому розглядалося питання про запобіжний захід перетину для Окруашвілі і ще двох учасників акції 20 червня, було закритим, повідомляє "Грузія.Online".

Крім того суд обрав висновок в якості запобіжного заходу для ще 6 затриманих у справі про заворушення в Тбілісі 20-21 червня, повідомляють "Новости-Грузия".

Напередодні в управлінні поліції Тбілісі Іраклію Окруашвілі було офіційно пред'явлено звинувачення.

У МВС заявили, що Окруашвілі був затриманий у зв'язку з подіями, що розгорнулися перед будівлею парламенту Грузії 20-21 червня, "за фактом організації групового насильства, керівництва ним і участі у ньому".

"Встановлено, що Окруашвілі разом з супроводжуючими його особами закликав учасників акції і сам намагався насильно проникнути до будівлі парламенту. Також Окруашвілі брав участь у різних групових насильницьких діях", - заявили в МВС.

Сам Окруашвілі свою провину не визнає.

Нагадаємо,

  • 20 червня в Тбілісі почалися протести після скандального візиту до парламенту Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.
  • Мітинг переріс у антиурядові виступи, правоохоронці застосували спецзасоби. Поліція затримала понад 300 осіб, 240 постраждали.
  • Учасники акції вимагали відставки міністра внутрішніх справ, покладаючи на нього відповідальність за дії поліції під час силового розгону мітингувальників.
  • Прокуратура Грузії кваліфікувала штурм парламенту як спробу перевороту.
  • Окруашвілі був затриманий 25 липня по ч.1 і ч.2 ст.225 КК Грузії - "організація, керівництво чи участь у груповому насильстві". Опозиція розцінила його затримання як початок політичних репресій.

Теми: ГрузіяРосіясуд
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