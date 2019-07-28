Экс-глава Минобороны Грузии взяли под стражу за участие в митингах из-за российского депутата

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Воскресенье, 28 июля 2019, 09:45

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для лидера партии "Победившая Грузия", экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили.

Заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пересечения для Окруашвили и еще двух участников акции 20 июня, было закрытым, сообщает "Грузия.Online". 

Кроме того суд избрал заключение в качестве меры пресечения для еще 6 задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня, сообщают "Новости-Грузия". 

Накануне в управлении полиции Тбилиси Ираклию Окруашвили было официально предъявлено обвинение

В МВД заявили, что Окруашвили был задержан в связи с событиями, развернувшимися перед зданием парламента Грузии 20-21 июня, "по факту организации группового насилия, руководства им и участия в нем". 

"В рамках ведущегося расследования установлено, что Окруашвили вместе с сопровождающими его лицами призывал участников акции и сам пытался насильственно проникнуть в здание парламента. Также Окруашвили принимал участие в различных групповых насильственных действиях", - заявили в МВД. 

Сам Окруашвили свою вину не признает. 

Напомним,

  • 20 июня в Тбилиси начались протесты после скандального визита в парламент российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.
  • Митинг перерос в антиправительственные выступления, правоохранители применили спецсредства. Полиция задержала более 300 человек, 240 пострадали.
  • Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, возлагая на него ответственность за действия полиции во время силового разгона митингующих.
  • Прокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку переворота.
  • Окруашвили был задержан 25 июля по ч.1 и ч.2 ст.225 УК Грузии - "организация, руководство или участие в групповом насилии". Оппозиция расценила его задержание как начало политических репрессий. 

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Темы: Грузия Росcия суд


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