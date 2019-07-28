Экс-глава Минобороны Грузии взяли под стражу за участие в митингах из-за российского депутата

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для лидера партии "Победившая Грузия", экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили.

Заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пересечения для Окруашвили и еще двух участников акции 20 июня, было закрытым, сообщает "Грузия.Online".

Кроме того суд избрал заключение в качестве меры пресечения для еще 6 задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 20-21 июня, сообщают "Новости-Грузия".

Накануне в управлении полиции Тбилиси Ираклию Окруашвили было официально предъявлено обвинение.

В МВД заявили, что Окруашвили был задержан в связи с событиями, развернувшимися перед зданием парламента Грузии 20-21 июня, "по факту организации группового насилия, руководства им и участия в нем".



"В рамках ведущегося расследования установлено, что Окруашвили вместе с сопровождающими его лицами призывал участников акции и сам пытался насильственно проникнуть в здание парламента. Также Окруашвили принимал участие в различных групповых насильственных действиях", - заявили в МВД.

Сам Окруашвили свою вину не признает.

Напомним,