Вандали облили пам'ятник УПА червоною фарбою у Харкові

У Київському районі Харкова невідомі облили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.

Про це 28 червня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК "хуліганство".

фото - управління Нацполіції у Харківській обл.

"Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі", - зазначили у поліції.