Вандали облили пам'ятник УПА червоною фарбою у Харкові

5080 переглядів
Неділя, 28 липня 2019, 11:59

У Київському районі Харкова невідомі облили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.

Про це 28 червня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області. 

Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК "хуліганство".

 
фото - управління Нацполіції у Харківській обл.

"Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі", - зазначили у поліції. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Харків УПА поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Харкові та на Одещині масово "замінували" дільниці 21 липня 2019, 17:17
Конфлікт у "Барабашово": завершили перевірку дій поліцейських 19 липня 2019, 14:19
У Харкові та його передмісті підірвали банкомати 19 липня 2019, 10:42
Усі новини
Головні новини
На окрузі, де представник "ЄС" виграв у "слуги народу", перерахують голоси
Жодної підозри на суддів ОАСК досі не підписано - Горбатюк
Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу
Бойовики обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка" - штаб
Усі новини
здоров'я

Боятись сонця – шлях до депресії та хвороб

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти