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Вандали облили пам'ятник УПА червоною фарбою у Харкові

Неділя, 28 липня 2019, 11:59

У Київському районі Харкова невідомі облили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.

Про це 28 червня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області. 

Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК "хуліганство".

 
фото - управління Нацполіції у Харківській обл.

"Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі", - зазначили у поліції. 

Українська правда

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Теми: ХарківУПАполіція
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