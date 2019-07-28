Вандалы облили памятник УПА красной краской в Харькове

В Киевском районе Харькова неизвестные облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Об этом 28 июня сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение, по факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УК "хулиганство".

ФОТО - УПРАВЛЕНИЕ НАЦПОЛИЦИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ.



"Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - отметили в полиции.