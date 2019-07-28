Вандалы облили памятник УПА красной краской в Харькове

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Воскресенье, 28 июля 2019, 11:59

В Киевском районе Харькова неизвестные облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Об этом 28 июня сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение, по факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УК "хулиганство".

 
ФОТО - УПРАВЛЕНИЕ НАЦПОЛИЦИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ.


"Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Украинская правда

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Темы: Харьков УПА полиция


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