На комбінаті Фірташа у Запоріжжі стався витік титану

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Неділя, 28 липня 2019, 16:03

На території "Запорізького титано-магнієвого комбінату" стався витік тетрахлориду титану. 

Про це 28 липня повідомили у прес-службі ДСНС. 

За даними рятувальників, витік стався через протікання передаточного баку. 

"Рятувальники створили водяну завісу, працівники ТОВ "ЗТМК" перекрили вентиль та встановили бандаж, хімічну речовину було перекачано до іншої цистерни. Об 11:40 аварію було повністю ліквідовано", - зазначили у відомстві. 

Зазначається, що у місті було організовано перекриття руху транспорту та підвіз води.

"Випаровування хімічних речовин не вийшли за межі цеху. Небезпеки для життя та здоров’я громадян немає. Внаслідок події ніхто не постраждав", - заявили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Українська правда

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Теми: Фірташ Запоріжжя ДСНС


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