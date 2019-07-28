На комбинате Фирташа в Запорожье произошла утечка титана
Воскресенье, 28 июля 2019, 16:03
На территории "Запорожского титано-магниевого комбината" произошла утечка тетрахлорида титана.
Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По данным спасателей, утечка произошла из-за протекания передаточного бака.
"Спасатели создали водяную завесу, работники "ЗТМК" перекрыли вентиль и установили бандаж, химическое вещество было перекачано в другую цистерну. В 11:40 авария была полностью ликвидирована", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что в городе было организовано перекрытие движения транспорта и подвоз воды.
"Испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал", - заявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.