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МЗС висловило протест через візит Медведєва до окупованого Криму

Неділя, 28 липня 2019, 16:41

Джерело: сайт МЗС України, сайт уряду РФ

МЗС України висловило протест у зв'язку з неузгодженим з українською стороною візитом делегації РФ на чолі з прем'єром країни Дмитром Медведєвим до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

Пряма мова МЗС: Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. Цинічною є мета "візиту" – участь у параді окупаційного флоту Росії.

Продовжуємо дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і м. Севастополь.

Деталі: Як повідомляє прес-служба уряду РФ, Медведєв 28-29 липня перебуватиме "з робочою поїздкою" в Севастополі.

28 липня він відвідає парад кораблів і військово-спортивне свято на честь Дня військово-морського флоту Росії.

29 липня Медведєв "проведе нараду про хід реалізації національних проектів (програм) на території Республіки Крим і Севастополя в частині охорони здоров'я, освіти і культури".

Українська правда
Теми: МЗСКримМедведєвРосія
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