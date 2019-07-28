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МИД выразил протест из-за визита Медведева в оккупированный Крым

Воскресенье, 28 июля 2019, 16:41

Источник: сайт МИД Украины, сайт правительства РФ

МИД Украины выразил протест в связи с несогласованным с украинской стороной визитом делегации РФ во главе с премьером страны Дмитрием Медведевым во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

Прямая речь МИД: Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России.

Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

Детали: Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Медведев 28–29 июля будет находиться "с рабочей поездкой" в Севастополе.

28 июля он посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня военно-морского флота России.

29 июля Медведев "проведёт совещание о ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры".

Украинская правда
Темы: МИДКрымМедведевРосcия
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