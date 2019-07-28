Епіфаній розповів, скільки приходів УПЦ МП перейшли до ПЦУ

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Неділя, 28 липня 2019, 17:12

Джерело: брифінг митрополита Епіфанія після хресної ходи з нагоди 1031-х річниці хрещення Русі, Радіо Свобода

Протягом понад півроку, що минули з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося більше ніж 500 парафій Української православної церкви (Московського патріархату).

Пряма мова: Загалом протягом більше ніж півроку до Православної церкви України приєдналося більше 500 парафій з боку Московського патріархату.

Зараз бачимо, що процес трішки призупинився, але все одно він відбувається. По декілька парафій вже оформлюють юридично свій статус у ПЦУ. Але я вірю, що в подальшому поступово завершиться вся епопея виборча, передвиборча, люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально, на зборах, більшістю голосів про приєднання до нашої визнаної Православної церкви України.

Історія питання:

  • У лютому цього року директор департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш повідомляв, що вже є майже 340 документально зафіксованих процесів зміни підпорядкування з УПЦ МП до ПЦУ.
  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
  • Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.

Українська правда

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Теми: Епіфаній Православна Церква України


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