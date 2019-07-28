Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ

Воскресенье, 28 июля 2019, 17:12
Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ

Источник: брифинг митрополита Епифания после крестного хода по случаю 1031-й годовщины крещения Руси, Радио Свобода

В течение полугода, прошедших с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Прямая речь: Всего в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата.

Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ. Но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины.

История вопроса

  • В феврале директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщал о почти 340 документально зафиксированных процессах изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ.
  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
  • Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕпифанийПравославная Церковь Украины
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Епифаний
Структуры РПЦ были задействованы к вторжению РФ в Украину – Епифаний
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: