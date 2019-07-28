Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ

Источник: брифинг митрополита Епифания после крестного хода по случаю 1031-й годовщины крещения Руси, Радио Свобода

В течение полугода, прошедших с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Прямая речь: Всего в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата.

Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ. Но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины.

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