Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ
Источник: брифинг митрополита Епифания после крестного хода по случаю 1031-й годовщины крещения Руси, Радио Свобода
В течение полугода, прошедших с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Прямая речь: Всего в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата.
Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ. Но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины.
История вопроса:
- В феврале директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш сообщал о почти 340 документально зафиксированных процессах изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
- Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.