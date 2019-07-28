На початку тижня Україну накриють дощі та грози

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Неділя, 28 липня 2019, 18:27

В Україні у понеділок, 29 липня, переважно без опадів, вдень до +33°.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні, вдень і на півночі Лівобережжя місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

 

У Києві 29 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

У Київській області в понеділок мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

30 липня в Україні, крім півдня, місцями короткочасний дощ, гроза; 31 липня переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні та вночі у південних областях короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, 30 липня під час гроз окремі шквали 15-20 м/с.

 

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, на півночі Лівобережжя 9-14°; вдень 28-33°, 30 липня у північних областях, 31 липня в Україні, крім півдня, 22-27°, на півночі Лівобережжя місцями 18-20°.

 

У Києві та області 30-31 липня мінлива хмарність. 30 липня місцями короткочасний дощ, гроза; 31 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, 30 липня під час гроз окремі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 22-27°.

1 серпня у західних, 2 серпня і у північних областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

 

Температура вночі 10-16°, на півдні до 21°, 1 серпня у північних та східних областях 7-13°; вдень у південних областях 25-30°, на решті території 20-26°, 1 серпня на півночі Лівобережжя місцями 17-19°.

 

У Києві та столичній області 1 серпня без опадів, 2 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 1 серпня 8-13°, 2 серпня 10-15°; вдень 20-25°.

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Теми: погода


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