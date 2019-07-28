В начале недели Украину накроют дожди и грозы

В Украине в понедельник, 29 июля, преимущественно без осадков, днем ​​до +33°.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно. Без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем ​​и на севере Левобережья местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°", - говорится в сообщении.

В Киеве 29 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​около 30°.

В Киевской области в понедельник переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​28-33°.

30 июля в Украине, кроме юга, местами кратковременный дождь, гроза; 31 июля преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе и ночью в южных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, 30 июля во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, на севере Левобережья 9-14°; днем 28-33°, 30 июля в северных областях, 31 июля в Украине, кроме юга, 22-27°, на севере Левобережья местами 18-20°.

В Киеве и области 30-31 июля переменная облачность. 30 июля местами кратковременный дождь, гроза; 31 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, 30 июля во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

1 августа в западных, 2 августа и в северных областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-16°, на юге до 21°. 1 августа в северных и восточных областях 7-13 °; днем в южных областях 25-30°, на остальной территории 20-26°, 1 августа на севере Левобережья местами 17-19°.

В Киеве и столичной области 1 августа без осадков, 2 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 1 августа 8-13°, 2 августа 10-15°; днем 20-25°.