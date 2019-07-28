Поліція закрила провадження про побиття активіста главою ВЦА Авдіївки

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Неділя, 28 липня 2019, 19:14
Павло Малихін
avdeevka.city

Поліція закрила кримінальне провадження за заявою активіста Володимира Дергильова про побиття його керівником військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павлом Малихіним.

Про це повідомив у неділю в Facebook адвокат Масі Найєм.

"09 липня 2018 року керівник військово-цивільної адміністрації Малихін П. завдав тілесних ушкоджень Дергильову Володимиру. Це сталося прямо в будівлі ВГА в місті Авдіївка", - пише адвокат.

Кримінальну справу завели 10 липня 2018 року за ст. 125 ч. 1 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження).

15 липня 2019 року слідчий Авдіївського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області Станіслав Полянський закрив провадження у зв'язку з закінченням терміну досудового розслідування.

В опублікованому Найємом витязі з ЄРДР зазначається, що 9 липня 2018 року до поліції надійшла заява від Дергильова, який просить вжити заходів до Малихіна, який 9 липня, перебуваючи на 2 поверсі ВЦА міста Авдіївка, завдав Дергильову тілесні ушкодження. Діагноз: забій переносиці, лівого вуха, садно шиї зліва.

Українська правда

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Теми: Авдіївка напад поліція


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