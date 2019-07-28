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Полиция закрыла производство об избиении активиста главой ВГА Авдеевки

Воскресенье, 28 июля 2019, 19:14
Павел Малыхин
avdeevka.city

Полиция закрыла уголовное производство в отношении руководителя военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина по заявлению активиста Владимира Дергильова об избиении.

Об этом сообщил в воскресенье в Facebook адвокат Маси Найем.

"09 июля 2018 года руководитель военно-гражданской администрации Малыхин П. нанес телесные повреждения Дергильову Владимиру. Это случилось прямо в здании ВГА в городе Авдеевка", - пишет адвокат.

Уголовное дело завели 10 июля 2018 года по ст. 125 ч. 1 ККУ (Умышленное легкое телесное повреждение).

15 июля 2019 года следователь Авдеевского отделения полиции Покровского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области Станислав Полянский закрыл производство в связи с окончанием срока досудебного расследования.

В опубликованной Найемом выписке из ЕРДР отмечается, что 9 июля 2018 года в полицию поступило заявление от Дергильова, который просит принять меры к Малыхину, который 9 июля, находясь на 2 этаже ВЦА города Авдеевка, нанес Дергильову телесные повреждения. Диагноз: ушиб переносицы, левого уха, ссадина шеи слева.

Украинская правда

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Темы: Авдеевканападениеполиция
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