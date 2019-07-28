Полиция закрыла производство об избиении активиста главой ВГА Авдеевки
Полиция закрыла уголовное производство в отношении руководителя военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина по заявлению активиста Владимира Дергильова об избиении.
Об этом сообщил в воскресенье в Facebook адвокат Маси Найем.
"09 июля 2018 года руководитель военно-гражданской администрации Малыхин П. нанес телесные повреждения Дергильову Владимиру. Это случилось прямо в здании ВГА в городе Авдеевка", - пишет адвокат.
Уголовное дело завели 10 июля 2018 года по ст. 125 ч. 1 ККУ (Умышленное легкое телесное повреждение).
15 июля 2019 года следователь Авдеевского отделения полиции Покровского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области Станислав Полянский закрыл производство в связи с окончанием срока досудебного расследования.
В опубликованной Найемом выписке из ЕРДР отмечается, что 9 июля 2018 года в полицию поступило заявление от Дергильова, который просит принять меры к Малыхину, который 9 июля, находясь на 2 этаже ВЦА города Авдеевка, нанес Дергильову телесные повреждения. Диагноз: ушиб переносицы, левого уха, ссадина шеи слева.