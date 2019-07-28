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В Одесі перед матчем за Суперкубок затримали вболівальників

Неділя, 28 липня 2019, 21:28

Джерело: поліція Одеської області.

В Одесі перед матчем за Суперкубок України з футболу поліція затримала поблизу стадіону "Чорноморець" 12 вболівальників однієї з команд.

 
Фото "Думської"

Пряма мова: "До відділу поліції для з’ясування обставин доставлені 12 вболівальників однієї з команд – учасниць сьогоднішнього футбольного матчу.

 
 

За попередньою інформацією, вказані особи намагалися вчинити бійку у парку Шевченка, а один з чоловіків образливо висловлювався на адресу співробітника поліції, що несе службу по охороні публічного порядку при вході на стадіон".  

Деталі: у неділю ввечері на стадіоні "Чорноморець" в Одесі проходить матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем".

На прилеглих до стадіону вулицях з 16 години неділі обмежено рух транспорту.

Українська правда

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Теми: Одесафутболполіція
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