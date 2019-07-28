В Одесі перед матчем за Суперкубок затримали вболівальників
Джерело: поліція Одеської області.
В Одесі перед матчем за Суперкубок України з футболу поліція затримала поблизу стадіону "Чорноморець" 12 вболівальників однієї з команд.
Пряма мова: "До відділу поліції для з’ясування обставин доставлені 12 вболівальників однієї з команд – учасниць сьогоднішнього футбольного матчу.
За попередньою інформацією, вказані особи намагалися вчинити бійку у парку Шевченка, а один з чоловіків образливо висловлювався на адресу співробітника поліції, що несе службу по охороні публічного порядку при вході на стадіон".
Деталі: у неділю ввечері на стадіоні "Чорноморець" в Одесі проходить матч за Суперкубок України між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем".
На прилеглих до стадіону вулицях з 16 години неділі обмежено рух транспорту.