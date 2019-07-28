В Одессе перед матчем за Суперкубок задержали болельщиков

Источник: полиция Одесской области.

В Одессе перед матчем за Суперкубок Украины по футболу полиция задержала возле стадиона "Черноморец" 12 болельщиков одной из команд.

Фото "Думской"

Прямая речь: "В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 12 болельщиков одной из команд - участниц сегодняшнего футбольного матча.

По предварительной информации, указанные лица пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин оскорбительно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион".

Детали: в воскресенье вечером на стадионе "Черноморец" в Одессе проходит матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

На прилегающих к стадиону улицах с 16 часов воскресенья ограничено движение транспорта.