В Одессе перед матчем за Суперкубок задержали болельщиков

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Воскресенье, 28 июля 2019, 21:28

Источник: полиция Одесской области.

В Одессе перед матчем за Суперкубок Украины по футболу полиция задержала возле стадиона "Черноморец" 12 болельщиков одной из команд.

 
Фото "Думской"

Прямая речь: "В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 12 болельщиков одной из команд - участниц сегодняшнего футбольного матча.

 
 

По предварительной информации, указанные лица пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин оскорбительно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион".

Детали: в воскресенье вечером на стадионе "Черноморец" в Одессе проходит матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

На прилегающих к стадиону улицах с 16 часов воскресенья ограничено движение транспорта.

Украинская правда

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Темы: Одесса футбол полиция


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