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Данія затягує запуск газопроводу "Північний потік-2" - ЗМІ

Понеділок, 29 липня 2019, 00:37
Данія затягує запуск газопроводу Північний потік-2 - ЗМІ

Відсутність дозволу Данії на прокладення у її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його вчасний запуск.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times.

Датська компанія, яка має узгодити маршрут прокладання газопроводу, зволікає з ухваленням рішення та не схвалює запропоновані проекти. Один зі співрозмовників видання наголошує, що Данія має ухвалити план будівництва не пізніше серпня, бо в іншому разі запуск "Північного потоку-2" не відбудеться до кінця 2019 року, як це заплановано.

"Це викликає занепокоєність, або навіть паніку", — сказав інший співрозмовник, близький до проекту "Північного потоку-2".

Нагадаємо:

  • Росія хоче укласти з Україною короткострокову угоду про транзит газу в Європу, щоб виграти час для завершення будівництва газопроводів в обхід української ГТС.
  • 18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
  • У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.
  • Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: газРосіяГазпром
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