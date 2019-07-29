Данія затягує запуск газопроводу "Північний потік-2" - ЗМІ
Відсутність дозволу Данії на прокладення у її територіальних водах газопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу його вчасний запуск.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times.
Датська компанія, яка має узгодити маршрут прокладання газопроводу, зволікає з ухваленням рішення та не схвалює запропоновані проекти. Один зі співрозмовників видання наголошує, що Данія має ухвалити план будівництва не пізніше серпня, бо в іншому разі запуск "Північного потоку-2" не відбудеться до кінця 2019 року, як це заплановано.
"Це викликає занепокоєність, або навіть паніку", — сказав інший співрозмовник, близький до проекту "Північного потоку-2".
Нагадаємо:
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- У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.
- Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
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