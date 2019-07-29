Дания затягивает запуск газопровода "Северный поток-2" - СМИ

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Понедельник, 29 июля 2019, 00:37

Отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Датская компания, которая должна согласовать маршрут прокладки газопровода, медлит с принятием решения и не одобряет предложенные проекты. Один из собеседников издания отмечает, что Дания должна принять план строительства не позднее августа, ибо в противном случае запуск "Северного потока-2" не состоится до конца 2019 года, как это запланировано. 

"Это вызывает озабоченность, или даже панику", - сказал другой источник, близкий к проекту "Северного потока-2".

Напомним:

  • Россия хочет заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС.
  • 18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.
  • В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.
  • Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

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Темы: газ Росcия Газпром


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