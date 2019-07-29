Дания затягивает запуск газопровода "Северный поток-2" - СМИ

Отсутствие разрешения Дании на прокладку в ее территориальных водах газопровода "Северный поток-2" ставит под угрозу его своевременный запуск.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Датская компания, которая должна согласовать маршрут прокладки газопровода, медлит с принятием решения и не одобряет предложенные проекты. Один из собеседников издания отмечает, что Дания должна принять план строительства не позднее августа, ибо в противном случае запуск "Северного потока-2" не состоится до конца 2019 года, как это запланировано.

"Это вызывает озабоченность, или даже панику", - сказал другой источник, близкий к проекту "Северного потока-2".

Напомним: