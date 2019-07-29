У Нігерії бойовики розстріляли щонайменше 65 людей

Бойовики ісламістського угруповання "Боко Харам" атакували поселення на північному сході Нігерії, внаслідок нападу загинули 65 людей.

Про це з посиланням на представника місцевої влади повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, бойовики на мотоциклах приїхали в село штата Борно і відкрили вогонь по людях, які поверталися з похоронної церемонії. В результаті нападу загинули 65 людей, ще не менше десяти мирних жителів отримали поранення.

Як стверджують свідки, 20 людей були вбиті при нападі, а решта - при спробі переслідувати бойовиків.

Влада штату припускає, що напад став помстою за вбиство місцевими жителями одинадцяти бойовиків "Боко Харам" два тижні тому.

DW повідомляє, що за час війни на північному сході Нігерії загинули щонайменше 20 тисяч людей, а два мільйони залишили свої будинки.