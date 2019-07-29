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В Нигерии боевики расстреляли не менее 65 человек

Понедельник, 29 июля 2019, 01:35
В Нигерии боевики расстреляли не менее 65 человек

Боевики исламистской группировки "Боко Харам" атаковали поселения на северо-востоке Нигерии, в результате нападения погибли 65 человек.

Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщает Deutsche Welle.

По его словам, боевики на мотоциклах приехали в село штата Борно и открыли огонь по людям, что возвращались с похоронной церемонии. В результате нападения погибли 65 человек, еще не менее десяти мирных жителей получили ранения.

Как утверждают свидетели, 20 человек были убиты при нападении, а остальные - при попытке преследовать боевиков.

Власти штата предполагает, что нападение стало местью за убийство местными жителями одиннадцати боевиков "Боко Харам" две недели назад.

DW сообщает, что за время войны на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 20 000 человек, а два миллиона покинули свои дома.

Темы: терроризмбоевые действиявойна
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