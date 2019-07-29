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Трамп хоче змінити голову Нацрозвідки США

Понеділок, 29 липня 2019, 03:41

Президент США Дональд Трамп планує призначити конгресмена Джона Реткліфф на пост директора національної розвідки, замінивши їм нинішнього керівника агенства Дена Коутса.

Про це з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією повідомляє Bloomberg.

За твердженнями співрозмовників агентства, президент США Дональд Трамп має намір призначити на зміну Коутса 53-річного республіканця від штату Техас Джона Редкліффа.

Нагадаємо:

  • Трамп обрав главою нацрозвідки США Дена Коутса, якому заборонено в'їзд в РФ.

Теми: СШАТрамп
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