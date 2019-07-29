Трамп хоче змінити голову Нацрозвідка США
Президент США Дональд Трамп планує призначити конгресмена Джона Реткліфф на пост директора національної розвідки, замінивши їм нинішнього керівника агенства Дена Коутса.
Про це з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією повідомляє Bloomberg.
За твердженнями співрозмовників агентства, президент США Дональд Трамп має намір призначити на зміну Коутса 53-річного республіканця від штату Техас Джона Редкліффа.
Нагадаємо:
- Трамп обрав главою нацрозвідки США Дена Коутса, якому заборонено в'їзд в РФ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua