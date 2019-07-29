Президент США Дональд Трамп планує призначити конгресмена Джона Реткліфф на пост директора національної розвідки, замінивши їм нинішнього керівника агенства Дена Коутса.

Про це з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією повідомляє Bloomberg.

За твердженнями співрозмовників агентства, президент США Дональд Трамп має намір призначити на зміну Коутса 53-річного республіканця від штату Техас Джона Редкліффа.

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