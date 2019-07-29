Трамп хочет поменять главу Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп планирует назначить конгресмена Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки, заменив им нынешнего руководителя агенства Дэна Коутса.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщает Bloomberg.

По утверждениям собеседников агентства, президент США Дональд Трамп намерен назначить на смену Коутсу 53-летнего республиканца от штата Техас Джона Рэдклиффа.

Напомним: