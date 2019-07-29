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Трамп хочет поменять главу Нацразведки США

Понедельник, 29 июля 2019, 03:41

Президент США Дональд Трамп планирует назначить конгресмена Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки, заменив им нынешнего руководителя агенства Дэна Коутса.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщает Bloomberg.

По утверждениям собеседников агентства, президент США Дональд Трамп намерен назначить на смену Коутсу 53-летнего республиканца от штата Техас Джона Рэдклиффа.

Напомним:

  • Трамп избрал главой нацразведки США Дэна Коутса, которому запрещен въезд в РФ.

Темы: СШАТрамп
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