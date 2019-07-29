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У Каліфорнії на фестивалі сталася стрілянина, повідомляється про 11 загиблих

Понеділок, 29 липня 2019, 06:15

В американському місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) на фестивалі їжі Gilroy Garlic сталася стрілянина.

Про це з посиланням на представника поліції повідомляє Reuters

Як передає Bno news, екіпажам швидкої допомоги повідомили, що в результаті інциденту загинули 11 людей, велика кілька людей отримали серйозні поранення.

За словами очевидців, стрілець — хлопець у віці близько 20 років. Він відкрив вогонь по одному з наметів на фестивалі. Поліція також розслідує повідомлення про можливу участь другого стрілка.


"Українська правда" у Threads

Теми: СШАтеракт
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