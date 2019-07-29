В Калифорнии на фестивале произошла стрельба, сообщается о 11 погибших

В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба.

Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщает Reuters.

Как передает Bno news, экипажам скорой помощи сообщили, что в результате инцидента погибли 11 человек, также многие получили серьезные ранения.

По словам очевидцев, стрелок - парень в возрасте около 20 лет. Он открыл огонь по одной из палаток на фестивале. Полиция также расследует сообщения о возможном участии второго стрелка.