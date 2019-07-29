Росіянин намагався купити пропуск в Україну для товариша з РФ

У пункті пропуску "Одеса-авіа" росіянин намагався підкупити прикордонників, аби ті впустили в Україну його товариша – також громадянина Російської Федерації.

Це сталося 28 липня, повідомляє Державна прикордонна служба у понеділок вранці.

У неділю у пункт пропуску "Одеса-авіа" авіарейсом із Мінська прибув громадянин Росії, якому було відмовлено в пропуску в Україну.

"У залі очікування перебував його товариш, який вирішив "владнати" ситуацію та запропонував прикордонникам грошову винагороду у сумі 1500 доларів США за сприяння в пропуску до нашої країни його співвітчизника", – інформує ДПСУ.

Охоронці кордону категорично відмовились від неправомірної вигоди та оформили на хабародавця матеріали за ч.3 ст. 369 ККУ.

Матеріали справи передали до військової прокуратури та Національної поліції.

Окрім того, співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби у минулі вихідні задокументовано ще 5 випадків пропонування хабарів іноземцями та нашими співвітчизниками.

Від запропонованих коштів охоронці кордону відмовились та передали матеріали компетентним органам.