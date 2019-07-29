Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянин пытался купить пропуск в Украину для товарища из РФ

Понедельник, 29 июля 2019, 10:41

В пункте пропуска "Одесса-авиа" россиянин пытался подкупить пограничников, чтобы те впустили в Украину его товарища – также гражданина Российской Федерации.

Это произошло 28 июля, сообщает Государственная пограничная служба в понедельник утром.

В воскресенье в пункт пропуска "Одесса-авиа" авиарейсом из Минска прибыл гражданин России, которому было отказано в пропуске в Украину.

"В зале ожидания находился его товарищ, который решил "уладить" ситуацию и предложил пограничникам денежное вознаграждение в сумме 1500 долларов США за содействие в пропуске в нашу страну его соотечественника", – информирует ГПСУ.

Пограничники категорически отказались от неправомерной выгоды и оформили на взяткодателя материалы по ч.3 ст. 369 УК.

 

Материалы дела передали в военную прокуратуру и Национальную полицию.

Кроме того, сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы в минувшие выходные задокументировали еще 5 случаев предложение взяток иностранцами и нашими соотечественниками.

От предложенных средств пограничники отказались и передали материалы в компетентные органы.

Темы: Пограничная службаграницаРосcиявзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники показали, как сбивают "Шахеды" из стрелкового оружия
На Черниговщине ночью остановили российскую ДРГ − Наев
Бойцы Стального кордона "насыпают" оккупантам: ГПСУ показала фрагмент горячего боя
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: