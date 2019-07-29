Український плавець здобув срібло на чемпіонаті світу
Понеділок, 29 липня 2019, 11:36
Джерело: Twitter міністра з питань молоді і спорту Ігоря Жданова
Український плавець Михайло Романчук здобув срібну медаль чемпіонату світу на дистанції 1500 м вільним стилем.
Пряма мова: "Ще один переможний почин українських спортсменів всього за рік до літньої Олімпіади в Токіо-2020. Наш плавець Михайло Романчук здобув срібну медаль чемпіонату світу на дистанції 1500 м вільним стилем. Браво, Михайле! Пишаємось!".
Ще один переможний почин українських спортсменів всього за рік до літньої Олімпіади в Токіо-2020. Наш плавець Михайло Романчук здобув 🥈срібну медаль чемпіонату світу на дистанції 1500 м вільним стилем. Браво, Михайле! Пишаємось!#УкраїнаПеремагає 🇺🇦✌️ #ТокіоБлизько pic.twitter.com/EhozNqdzXi— Ihor Zhdanov (@IhorZdanov) July 29, 2019
Українська правда