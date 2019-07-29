Український плавець здобув срібло на чемпіонаті світу

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Понеділок, 29 липня 2019, 11:36

Джерело: Twitter міністра з питань молоді і спорту Ігоря Жданова

Український плавець Михайло Романчук здобув срібну медаль чемпіонату світу на дистанції 1500 м вільним стилем.

Пряма мова: "Ще один переможний почин українських спортсменів всього за рік до літньої Олімпіади в Токіо-2020. Наш плавець Михайло Романчук здобув срібну медаль чемпіонату світу на дистанції 1500 м вільним стилем. Браво, Михайле! Пишаємось!".

Українська правда

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Теми: Україна спорт


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