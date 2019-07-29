Украинский пловец завоевал серебро на чемпионате мира

Источник: Twitter министра по вопросам молодежи и спорта Игоря Жданова

Украинский пловец Михаил Романчук получил серебряную медаль чемпионата мира на дистанции 1500 м вольным стилем.

Прямая речь: "Еще один победный почин украинских спортсменов всего за год до летней Олимпиады в Токио-2020. Наш пловец Михаил Романчук получил серебряную медаль чемпионата мира на дистанции 1500 м вольным стилем. Браво, Михаил! Гордимся!".