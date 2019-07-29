Украинский пловец завоевал серебро на чемпионате мира
Источник: Twitter министра по вопросам молодежи и спорта Игоря Жданова
Украинский пловец Михаил Романчук получил серебряную медаль чемпионата мира на дистанции 1500 м вольным стилем.
Прямая речь: "Еще один победный почин украинских спортсменов всего за год до летней Олимпиады в Токио-2020. Наш пловец Михаил Романчук получил серебряную медаль чемпионата мира на дистанции 1500 м вольным стилем. Браво, Михаил! Гордимся!".
Ще один переможний почин українських спортсменів всього за рік до літньої Олімпіади в Токіо-2020. Наш плавець Михайло Романчук здобув 🥈срібну медаль чемпіонату світу на дистанції 1500 м вільним стилем. Браво, Михайле! Пишаємось!#УкраїнаПеремагає 🇺🇦✌️ #ТокіоБлизько pic.twitter.com/EhozNqdzXi— Ihor Zhdanov (@IhorZdanov) July 29, 2019
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