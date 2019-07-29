Найближчими днями спека спаде всюди, крім півдня
Джерело: пост синоптика Наталки Діденко
Найближчими днями температура повітря в різних областях України, крім півдня, послабне спека.
Пряма мова: "Спекотний день повсюди в Україні – лише сьогодні. Найближча перспектива показує на входження чергового похолодання".
"У північних областях та на заході України, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25+28 градусів.
У південній частині, у центральних областях, у Донецькій та Луганській областях спека завтра ще затримається – вдень +29+33 градуси.
Проте вже й тут 31 липня очікується зниження температури, за винятком півдня.
І вже 1-го серпня в усій Україні спеки не буде – передбачається помірно тепла погода, а на півночі та північному сході навіть нижче +20 градусів".
Деталі: 30 липня вранці та вдень короткочасні дощі з грозами ймовірні на заході, півночі та в центрі. Впродовж дня і до вечора грозові дощі охоплять південь та схід.
У Києві 30 липня спека послабне до +26 градусів. Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі локально.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua