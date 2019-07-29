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Найближчими днями спека спаде всюди, крім півдня

Понеділок, 29 липня 2019, 11:58

Джерело: пост синоптика Наталки Діденко

Найближчими днями температура повітря в різних областях України, крім півдня, послабне спека.

Пряма мова: "Спекотний день повсюди в Україні – лише сьогодні. Найближча перспектива показує на входження чергового похолодання".

"У північних областях та на заході України, а також на Харківщині температура повітря знизиться і становитиме +25+28 градусів.

У південній частині, у центральних областях, у Донецькій та Луганській областях спека завтра ще затримається – вдень +29+33 градуси.

Проте вже й тут 31 липня очікується зниження температури, за винятком півдня.

І вже 1-го серпня в усій Україні спеки не буде – передбачається помірно тепла погода, а на півночі та північному сході навіть нижче +20 градусів".

Деталі: 30 липня вранці та вдень короткочасні дощі з грозами ймовірні на заході, півночі та в центрі. Впродовж дня і до вечора грозові дощі охоплять південь та схід.

У Києві 30 липня спека послабне до +26 градусів. Надалі температура повітря у столиці знизиться ще на кілька градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі локально.

Українська правда
Теми: погода
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