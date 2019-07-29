В ближайшие дни жара спадет везде, кроме юга

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Понедельник, 29 июля 2019, 11:58

Источник: пост синоптика Натальи Диденко

В ближайшие дни температура воздуха в разных областях Украины, кроме юга, ослабнет жара.

Прямая речь: "Жаркий день повсеместно в Украине – только сегодня. Ближайшая перспектива показывает на вхождение очередного похолодания".

"В северных областях и на западе Украины, а также на Харьковщине температура воздуха снизится и составит + 25 + 28 градусов.

В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара завтра еще задержится – днем ​​+29 +33 градуса.

Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, за исключением юга.

И уже 1 августа по всей Украине жары не будет – предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов".

Детали: 30 июля утром и днем ​​кратковременные дожди с грозами вероятны на западе, севере и в центре. В течение дня и до вечера грозовые дожди охватят юг и восток.

В Киеве 30 июля жара ослабенет до +26 градусов. В дальнейшем температура воздуха в столице снизится еще на несколько градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально.

Украинская правда

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Темы: погода


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