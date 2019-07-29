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Новим послом України в США може стати Олег Шамшур – ЗМІ

Понеділок, 29 липня 2019, 12:20

Новим послом України в США може стати дипломат Олег Шамшур, який зараз очолює українське диппредставництво у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС News Україна.

За даними видання, Шамшур в ці дні якраз перебуває у Києві. "Європейська правда" також має інформацію про те, що в Офісі президента розглядають його кандидатуру.

Серед можливих кандидатів також називають посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка - він кадровий дипломат і працював у посольстві України в США. Проте сам він у коментарі журналісту назвав цю інформацію "чутками".

Шамшур - кадровий дипломат, він вже очолював посольство України в США у 2005-2010 роках. 

Нагадаємо:

  • 19 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки надзвичайних і повноважних послів України.
  • Серед звільнених – посол України в США Валерій Чалий. Він був призначений на посаду колишнім президентом Петром Порошенком у 2015 році.

Теми: УкраїнаСШАдипломатичні відносини
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