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Новым послом Украины в США может стать Олег Шамшур – СМИ

Понедельник, 29 июля 2019, 12:20

Новым послом Украины в США может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС News Україна.

По данным издания, Шамшур в эти дни как раз находится в Киеве. "Европейская правда" также располагает информацией о том, что в Офисе президента рассматривают его кандидатуру.

Среди возможных кандидатов также называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США. Однако сам он в комментарии журналисту назвал эту информацию "слухами".

Шамшур – кадровый дипломат, он уже возглавлял посольство Украины в США в 2005-2010 годах.

Напомним:

  • 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.
  • Среди уволенных – посол Украины в США Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Петром Порошенко в 2015 году.

Темы: УкраинаСШАдипломатические отношения
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