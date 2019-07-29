Новым послом Украины в США может стать Олег Шамшур – СМИ
Новым послом Украины в США может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС News Україна.
По данным издания, Шамшур в эти дни как раз находится в Киеве. "Европейская правда" также располагает информацией о том, что в Офисе президента рассматривают его кандидатуру.
Среди возможных кандидатов также называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США. Однако сам он в комментарии журналисту назвал эту информацию "слухами".
Шамшур – кадровый дипломат, он уже возглавлял посольство Украины в США в 2005-2010 годах.
Напомним:
- 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины.
- Среди уволенных – посол Украины в США Валерий Чалый. Он был назначен на должность бывшим президентом Петром Порошенко в 2015 году.
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