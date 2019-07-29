Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський призначив своїм радником екс-медійника Пінчука

Понеділок, 29 липня 2019, 12:47
Зеленський призначив своїм радником екс-медійника Пінчука

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником колишнього гендиректора телеканалу "СТБ", який належить олігарху Віктору Пінчуку. 

Відповідний указ №557/2019 опублікований на сайті глави держави у понеділок.

"Призначити Бородянського Володимира Володимировича радником президента України (поза штатом)", - сказано у документі.

У той же час Бородянський написав у Facebook, що у команді Зеленського планує розвивати гуманітарну галузь в Україні.

"Отже, нині моя посада - радник президента з гуманітарних питань. Як це бачу: можливість зробити і реалізувати задуми та стратегії, які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні. Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їх роботи", - заявив він.

За його словами, закордонним митцям хотів би забезпечити умови, які стимулюватимуть їх до праці в Україні і за яких країна  буде першою серед потенційних партнерів будь-якого міжнародного проекта. 

"Щоб знову, навіть не з’являлося запитань чому серіал "Чорнобиль" HBO та Sky знімали не в Україні, а в Литві. Що це означає? Це означає прибуток, який можна інвестувати у власне виробництво і презентацію України світі", - стверджує Бородянський. 

Він наголосив, що мистецтво, спорт та інформаційна безпека мають розвиватися за підтримки держави, а держава має розуміти, для чого і для якої кінцевої мети існує кожен з її гуманітарних активів. 

"Наразі завдання президента наступне : спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підгрунтя для зміни законодавства, та появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії", - розповів екс-медійник.

Бородянський додав, що це виклик для України і шанс на зміни.

"Хто це робитиме? Команда. Команду робочої групи добиратиму з найкращих професіоналів індустрії, в якій за кожним напрямком буде закріплений окремий куратор, що у свою чергу сформує свою робочу групу", - сказав він.

Зокрема, зазначив, що напрямків роботи багато: музеї та заповідники, театри, музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги. 

А також медіа: ЗМІ (тв, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет видання, інформаційна безпека, спорт, туризм і благодійність. 

Бородянський додав, що його команда буде багато взаємодіяти з галуззю освіти. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийпрезидентПінчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Останні новини
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
Усі новини...
Реклама: