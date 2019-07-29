Зеленський призначив своїм радником екс-медійника Пінчука

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником колишнього гендиректора телеканалу "СТБ", який належить олігарху Віктору Пінчуку.

Відповідний указ №557/2019 опублікований на сайті глави держави у понеділок.

"Призначити Бородянського Володимира Володимировича радником президента України (поза штатом)", - сказано у документі.

У той же час Бородянський написав у Facebook, що у команді Зеленського планує розвивати гуманітарну галузь в Україні.

"Отже, нині моя посада - радник президента з гуманітарних питань. Як це бачу: можливість зробити і реалізувати задуми та стратегії, які докорінно змінять гуманітарну галузь в Україні. Я хочу, аби держава могла запропонувати своїм митцям підтримку, захист та справедливі і прозорі KPI їх роботи", - заявив він.

За його словами, закордонним митцям хотів би забезпечити умови, які стимулюватимуть їх до праці в Україні і за яких країна буде першою серед потенційних партнерів будь-якого міжнародного проекта.

"Щоб знову, навіть не з’являлося запитань чому серіал "Чорнобиль" HBO та Sky знімали не в Україні, а в Литві. Що це означає? Це означає прибуток, який можна інвестувати у власне виробництво і презентацію України світі", - стверджує Бородянський.

Він наголосив, що мистецтво, спорт та інформаційна безпека мають розвиватися за підтримки держави, а держава має розуміти, для чого і для якої кінцевої мети існує кожен з її гуманітарних активів.

"Наразі завдання президента наступне : спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством - створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підгрунтя для зміни законодавства, та появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегії", - розповів екс-медійник.

Бородянський додав, що це виклик для України і шанс на зміни.

"Хто це робитиме? Команда. Команду робочої групи добиратиму з найкращих професіоналів індустрії, в якій за кожним напрямком буде закріплений окремий куратор, що у свою чергу сформує свою робочу групу", - сказав він.

Зокрема, зазначив, що напрямків роботи багато: музеї та заповідники, театри, музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги.

А також медіа: ЗМІ (тв, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет видання, інформаційна безпека, спорт, туризм і благодійність.

Бородянський додав, що його команда буде багато взаємодіяти з галуззю освіти.