Зеленский назначил своим советником экс-медийщика Пинчука

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником бывшего гендиректора телеканала "СТБ", который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

Соответствующий указ №557/2019 опубликован на сайте главы государства в понедельник.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

В то же время Бородянский написал в Facebook, что в команде Зеленского планирует развивать гуманитарную отрасль в Украине.

"Итак, сейчас моя должность - советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим деятелям искусства поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы", - заявил он.

По его словам, зарубежным деятелям искусства хотел бы обеспечить условия, которые будут стимулировать их к труду в Украине и с помощью которых страна будет первой среди потенциальных партнеров любого международного проекта.

"Чтобы снова, даже не появлялось вопросов почему сериал "Чернобыль" HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве. Что это значит? Это означает прибыль, которую можно инвестировать в собственное производство и презентацию Украины мире", - утверждает Бородянский.

Он отметил, что искусство, спорт и информационная безопасность должны развиваться при поддержке государства, а государство должно понимать, для чего и для какой конечной цели существует каждый из ее гуманитарных активов.

"Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом - создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства, и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегии", - рассказал экс медийник.

Бородянский добавил, что это вызов для Украины и шанс на перемены.

"Кто это будет делать? Команда. Команду рабочей группы буду подбирать из лучших профессионалов индустрии, в которой по каждому направлению будет закреплен отдельный куратор, который в свою очередь сформирует свою рабочую группу", - сказал он.

В частности, отметил, что направлений работы много: музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги.

А также медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет издания, информационная безопасность, спорт, туризм и благотворительность.

Бородянский добавил, что его команда будет много взаимодействовать с отраслью образования.