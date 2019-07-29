Арахамія каже, що фракцію "Слуги народу" очолить не він
Четвертий номер списку президентської партії Давид Арахамія вважає, що він навряд чи стане головою фракції "Слуги народу" в парламенті.
Про це він сказав у кулуарах тренінгу для майбутніх депутатів "Слуги народу" в Трускавці кореспонденту Liga.net.
Арахамія вважає, що його розглядали на посаду голови фракції, оскільки він "має достатній досвід у нетворкінгу і в побудові команд".
"Мені здається, це були головні переваги, чому мою кандидатуру обговорювали на позицію голови фракції", – сказав він.
За інформацією Арахамії, фракцію "Слуга народу" очолить інший представник команди – та назвати прізвище він відмовився.
Арахамія – підприємець і волонтер, засновник волонтерської організації "Народний проект", яка допомагає військовим у зоні АТО, і веб-платформи Weblium.
21 червня президент Володимир Зеленський призначив Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.
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