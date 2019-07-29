Арахамия говорит, что фракцию "Слуги народа" возглавит не он

1540 просмотров
Понедельник, 29 июля 2019, 13:43

Четвертый номер списка президентской партии Давид Арахамия считает, что он вряд ли станет главой фракции "Слуги народа"  в парламенте.

Об этом он сказал в кулуарах тренинга для будущих депутатов "Слуги народа" в Трускавце корреспонденту Liga.net.

Арахамия считает, что его рассматривали на должность главы фракции, поскольку он "имеет достаточный опыт в нетворкинге и в построении команд".

"Мне кажется, это были главные преимущества, почему мою кандидатуру обсуждали на позицию главы фракции", – сказал он.

По информации Арахамии, фракцию "Слуга народа" возглавит другой представитель команды – но назвать фамилию он отказался.

Арахамия – предприниматель и волонтер, основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает военным в зоне АТО, и веб-платформы Weblium.

21 июня президент Владимир Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нефедов в Трускавце учит "слуг народа" работать и доверять 29 июля 2019, 13:47
Представительница "Слуги народа" показала, как у них проходит интенсив 29 июля 2019, 11:30
Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" – Климкин 29 июля 2019, 11:17
Все новости
Главные новости
Скандал с КОРДом: руководителя полиции Днепропетровской области уволили
Зеленский назначил своим советником экс-медийщика Пинчука
"Коалиция" есть, она заберет все министерские кресла – представитель президента в Кабмине
У посла США были советы для Зеленского, но встречу с Трампом готовит ОПУ
Все новости
психология

Как пережить выгорания на работе и найти время для отдыха

психология

8 самых распространенных признаков депрессии

Культура

Творческая мастерская "Аграфка": история успеха

Поиск по сайту
Архив
Весь архів