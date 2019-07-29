Арахамия говорит, что фракцию "Слуги народа" возглавит не он

Четвертый номер списка президентской партии Давид Арахамия считает, что он вряд ли станет главой фракции "Слуги народа" в парламенте.

Об этом он сказал в кулуарах тренинга для будущих депутатов "Слуги народа" в Трускавце корреспонденту Liga.net.

Арахамия считает, что его рассматривали на должность главы фракции, поскольку он "имеет достаточный опыт в нетворкинге и в построении команд".

"Мне кажется, это были главные преимущества, почему мою кандидатуру обсуждали на позицию главы фракции", – сказал он.

По информации Арахамии, фракцию "Слуга народа" возглавит другой представитель команды – но назвать фамилию он отказался.

Арахамия – предприниматель и волонтер, основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает военным в зоне АТО, и веб-платформы Weblium.

21 июня президент Владимир Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.