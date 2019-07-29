Грози, град і шквали: українців попередили про І рівень небезпеки

Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій

Протягом найближчих днів у Україні очікуються грози, град і шквали, місцями значні дощі, рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки.

Пряма мова: "За прогнозами Укргідрометцентру, в другій половині дня 29 липня у західних та більшості північних областей, протягом доби 30 липня в Україні грози, град та шквали; 29 липня на Закарпатті місцями значні дощі (І рівень небезпечності).

30 липня вночі в західних, місцями в північних та центральних областях, вдень на більшій частині території країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

По Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 липня, протягом доби 30 липня грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності)".