Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили о І уровне опасности

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В течение ближайших дней в Украине ожидаются грозы, град и шквалы, местами значительные дожди, спасатели предупреждают о первом уровне опасности.

Прямая речь: "По прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, в течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы; 29 июля на Закарпатье местами значительные дожди (І уровень опасности).

30 июля ночью в западных, местами в северных и центральных областях, днем ​​на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

По Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 29 июля, в течение суток 30 июля грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности)".