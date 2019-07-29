Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили о І уровне опасности

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Понедельник, 29 июля 2019, 13:46

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В течение ближайших дней в Украине ожидаются грозы, град и шквалы, местами значительные дожди, спасатели предупреждают о первом уровне опасности.

Прямая речь: "По прогнозам Укргидрометцентра, во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, в течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы; 29 июля на Закарпатье местами значительные дожди (І уровень опасности).

30 июля ночью в западных, местами в северных и центральных областях, днем ​​на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности).

По Киевской области в ближайшие часы и до конца дня 29 июля, в течение суток 30 июля грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности)".

Украинская правда

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Темы: погода ГСЧС


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