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У Зеленського кажуть, що диктатури у Раді не буде, але є умови

Понеділок, 29 липня 2019, 15:12
У Зеленського кажуть, що диктатури у Раді не буде, але є умови

Заступник голови Офісу глави держави Кирило Тимошенко заявив, що в умовах наявності у президента Володимира Зеленського більшості у парламенті ніхто не збирається "влаштовувати диктатуру" при ухваленні рішень.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто не буде змушувати депутатів у Верховній Раді натискати кнопки. Ми хочемо, щоб у нас всередині команди були максимальні дискусії, до втрати пульсу. Але перед виходом в сесійний зал парламенту ми повинні домовитися, як ми будемо голосувати", - розповів Тимошенко.

Він зазначив, що "ніхто не збирається переламувати когось".

"Завжди буде якийсь відсоток тих, хто проти того чи іншого рішення. Але ми хочемо, щоб ця дискусія не виходила назовні, вона повинна бути всередині команди", - вважає представник ОП.

На його думку, підготовка законопроекту - це "не тільки однопартійна історія", це і розмова з тими, хто буде проти того чи іншого рішення.

"Звичайно, ніхто не приховує, що двигун всього цього - президент. Але я думаю, що і по кроках Верховної Ради буде видно, що ніхто не збирається влаштовувати диктатуру", - додав Тимошенко.

Нагадаємо:

  • 21 липня пройшли дострокові парламентські вибори. Найбільше голосів виборців, які взяли участь у виборах, здобула президентська партія "Слуга народу".
  • Глава партії Дмитро Разумков не виключав, що політсила може не об'єднуватися у коаліцію з іншими партіями, оскільки має найбільше депутатів  у парламенті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президентаВерховна Рада
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