У Зеленского говорят, что диктатуры в Раде не будет, но есть условия

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Понедельник, 29 июля 2019, 15:12

Заместитель председателя Офиса главы государства Кирилл Тимошенко заявил, что в условиях наличия у президента Владимира Зеленского большинства в парламенте никто не собирается "устраивать диктатуру" при принятии решений.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса. Но перед выходом в сессионный зал парламента мы должны договориться, как мы будем голосовать", - рассказал Тимошенко.

Он отметил, что "никто не собирается переламывать кого-то".

"Всегда будет какой-то процент против того или иного решения. Но мы хотим, чтобы эта дискуссия не выходила наружу, она должна быть внутри команды", - считает представитель ОП.

По его мнению, подготовка законопроекта - это "не только однопартийная история", это и разговор с теми, кто будет против того или иного решения.

"Конечно, никто не скрывает, что двигатель всего этого - президент. Но я думаю, что и по шагам Верховной Рады будет видно, что никто не собирается устраивать диктатуру", - добавил Тимошенко.

Напомним:

  • 21 июля прошли досрочные парламентские выборы. Больше всего голосов избирателей, принявших участие в выборах, получила президентская партия "Слуга народа".
  • Глава партии Дмитрий Разумков не исключал, что политсила может не объединяться в коалицию с другими партиями, поскольку имеет больше всего депутатов в парламенте.

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Темы: Зеленский Офис президента Верховная Рада


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