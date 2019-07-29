У ПАР убили українського туриста – ЗМІ
44-річного українця Івана Іванова убили на одній з туристичних стежок гори Пік Чепмена у Кейптауні, що в Південно-Африканській Республіці.
Про це повідомляє місцеве видання iol.co.za.
Відзначається, що туриста зарізали грабіжники через його рюкзак.
Вбивство сталося 27 липня. На чоловіка напали троє і кілька разів ударили в груди ножем, в результаті кровотечі українець загинув.
Одного з нападників – 25-річного чоловіка, у якого був рюкзак Іванова – затримали.
Він нібито зізнався в пограбуванні і нанесенні ножових поранень і розповів поліцейським, де знайти тіло. Двох інших нападників розшукують.
Родичка убитого повідомила, що в Іванова залишилися троє дітей, молодшому з яких лише два роки.
Українська правда звернулася по коментарі до консульської служби МЗС.
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